Politico: Новые спутниковые снимки Google показали, как Россия опустошила Украину

Компания Google в конце апреля опубликовала часть новых спутниковых снимков Украины. На них четко видно какие разрушения испытала страна во время вторжения России, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Politico.

Вероятнее всего, новые снимки были сделаны в марте 2022 года. Однако и на них четко видны разрушения - последствия боев возле Киева, разрушение аэропорта в Гостомеле, городов в Ирпене и дамбу в селе Козаровичи.

Также спутник смог снять поля в Бахмуте, усеянные ямами от снарядов, стоящих в очереди за гуманитарной помощью в обреченном портовом городе Мариуполь.

Аэропорт в Гостомеле.

24 февраля 2022 года, через несколько часов после начала полномасштабного вторжения, российские войска начали воздушный штурм с целью захвата Гостомеля. Там в течение нескольких дней шли тяжелые бои, во время которых был уничтожен самолет "Мрия".

Фото: аэропорт в Гостомеле

Театр в Мариуполе.

Одним из самых трагических событий российского вторжения является обстрел драматического театра в городе Мариуполь. 16 марта 2022 года оккупанты сбросили на здание авиабомбу - в театре скрывалось почти тысяча гражданских мариупольцев. Многие местные жители скрывались в нем с маленькими детьми.

Россия снесла остатки здания и не допустила международных следователей к месту происшествия. Однако снимки Google показывают, как выглядел город до оккупации и после.

Фото: Драматический театр города Мариуполь

Подрыв дамбы и затопление села Демидов Киевской области.

Для того чтобы остановить наступление российской техники, украинскими военными было принято решение о подрыве города в селе Демидов и защитной дамбы Киевского водохранилища между селами Козаровичи и Лютеж.

Потоки воды остановили наступление россиян, но при этом были затоплены местные села и повреждены дома.

Детальнее об истории с подрывом дамбы читайте в материале РБК-Украина "Над Ирпением смеялись, а она остановила орду". Как живут затопленные и разбитые деревни под Киевом".

Фото: последствия взрыва дамбы в Киевской области

Подрыв моста через реку Ирпень.

Города Ирпень и Буча потерпели значительные разрушения в результате российского вторжения. Жители пригорода столицы ожидали эвакуации. Однако 25 февраля прошлого года украинские военные были вынуждены взорвать единый мост, соединявший Ирпень и Киев, чтобы не дать россиянам взять Киев.

Фото: взорванный мост

Поля вблизи Бахмута.

Украинский город Бахмут – одна из главных целей российских оккупантов. Несмотря на "мясные атаки" россиян, украинские военные неустанно держат оборону. За девять месяцев резни российские войска совершили волну атак, почти суицидальных. Это привело к тому, что поля вокруг уничтожены постоянными обстрелами.

Фото: поля у Бахмута

Село Морщун, Киевская область.

Небольшое село к северу от Киева. Там украинским военным удалось уничтожить элитные российские войска в марте 2022 года. Однако это привело к разрушениям домов местных жителей – 5 марта российские артиллерийские подразделения начали интенсивный обстрел Мощуна.

Фото: село Мощун

Ранее в Google заявляли, что Москва намерена использовать весь спектр информационных операций против Украины и Европы, а также внутри своей страны. Для этого будут использоваться ресурсы от поддерживаемых государством СМИ до анонимных платформ и аккаунтов.