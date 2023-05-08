Миндзрав рассматривает возможность отмены карантина в Украине

Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность отмены карантинных ограничений, которые вводили из-за пандемии COVID-19, сообщает РБК-Украина.

Об этом во время общения с журналистами заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

По его словам, власти уже начали пересматривать постановление Кабмина, согласно которому в Украине действует карантин. И вскоре начнется подготовка к отмене этого постановления, поскольку оно влечет за собой как противоэпидемические ограничения, так и другие действия, связанные с хозяйствующими субъектами во время карантина. Но одномоментно отменить его нельзя из-за экономических факторов.

"Мы рассматриваем отмену всего этого. Однако к этому надо подготовиться. Сейчас мы оценим состояние готовности отмены всех карантинных ограничений. Поэтому мы сейчас проводим внутренний аудит и потенциально готовимся к тому, чтобы выйти с официальной позицией и сказать, что карантин будет отменен с такого-то числа" , - уточнил министр.

Напомним, 25 апреля правительство Украины приняло решение продлить карантин в стране до 30 июня 2023 года. Также был продлен режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии.

Также мы писали, что 5 мая Всемирная организация здравоохранения отменила чрезвычайное положение, которое вводили из-за COVID-19.