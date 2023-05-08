Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак, сообщает Европейская правда.

Об этом говорит брифинг Блащака в Канаде транслировал канал TVP.

"Мы поставили десять МиГ-29 в Украину" , – сказал Блащак во время визита в Оттаву, комментируя количество переданных Украине самолетов .

В канадской столице Блащак встретился с министром обороны Канады Анитой Ананд. Темой переговоров является дальнейшая поддержка Украины, а также сотрудничество в рамках НАТО.

Напомним, 5 апреля президент Польши Дуда заявил, что его страна уже поставила Украине восемь истребителей МиГ-29.

Кроме того, 13 апреля правительство Германии согласовало заявку Польши на передачу истребителей МиГ-29 из запасов Восточной Германии Украине.

В свою очередь Словакия уже передала Украине все 13 истребителей МиГ-29.