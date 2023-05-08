Генштаб: Оккупанты продолжают атаковать Бахмут и еще 3 направления

Российские захватчики продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, за сутки враг совершил около 30 атак, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб в Facebook.

В течение этих суток противник нанес 11 ракетных, 59 авиационных ударов и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - враг совершил около 30 атак. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бериловка, Мощенка, Галагановка, Леонивка, Александровка, Буда-Воробьевская, Гремяч Черниговской области; Зноб-Новгородское, Старая Гута Сумской области, а также Гоптовка, Красное, Зеленое, Старица, Огирцево, Волчанские Хутора, Караичное, Малая Волчья, Николаевка и Нестерно на Харьковщине.

На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Западное и Масютовка. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Тополя, Петро-Ивановка, Фиголевка, Новомлинск, Западное, Лиман Первый, Ольшана, Бугаевка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении противник пытается найти слабые места в нашей обороне. Вел наступательные действия в направлении Белогоровки, успеха не имел. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское и Спорное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Белогоровка Луганской области и Ямполовка и Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.

Продолжаются бои в городе Бахмут. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлениях Ивановского и Часового Яра. Нанес авиаудары по районам Богдановки, Бахмута и Предтечино. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Дилиевка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. Обстрелял Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевку, Северное, Водяное, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. В то же время, вражеским обстрелам подверглись также Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Великая Новоселка. Осуществил обстрелы Парасковиевки, Новомихайловки и Угледара.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В то же время, в течение суток совершил обстрелы более 20 населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения. Среди них - Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Качкаровка, Змиевка, Тягинка, Антоновка, Днепровское, Кизомыс, Станислав Херсонской области и город Херсон.

В городе Скадовск отмечено сворачивание деятельности районной и городской администраций. Так, в ночь с 6 на 7 мая, оккупанты загрузили в автомобильный транспорт документацию, оргтехнику и другое имущество государственных учреждений, а уже на утро 7 мая, вместе с семьями, город покинула значительная часть российской оккупационной администрации. В настоящее время подобная ситуация наблюдается в таких населенных пунктах области, как Михайловка, Петровка, Шевченко, Широкое, Ульяновка и Красное.

Учитывая многокилометровые пробки, которые в последнее время образовались на въезде в Крым и в районе Керченского моста, вывоз документации и награбленного имущества из государственных учреждений временно захваченной Херсонской области захватчики планируют осуществить морским путем, с помощью сухогрузного судна, через порт города Бердянск.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Крім того, протягом цієї доби, нашими захисниками було знищено розвідувальний БпЛА типу "Zala".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та ще 3 важливі цілі противника.