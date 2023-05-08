В НАТО назвали соотношение потерь Украины и "вагнеровцев" в Бахмуте

Потери Сил обороны Украины и российской ЧВК "Вагнер" в боях за Бахмут Донецкой области составляют 1 к 5, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил военный представитель НАТО на условиях анонимности со ссылкой на CNN.

По оценкам разведки Альянса, на каждого украинского солдата, убитого при защите Бахмута, приходится не менее пяти погибших российских военных.

Несмотря на благоприятное соотношение потерь, в НАТО также заявили, что Украина несет значительные потери, защищая город.

Как сообщалось, 5 мая основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в своем обращении к Министерству обороны России заявил, что его подразделения покинут город после 10 мая. Причинами якобы являются большие потери и отсутствие материально-технической поддержки со стороны МО РФ.

Однако через два дня Пригожин заявил, что "Вагнер" остается в Бахмуте. По его словам, ему обещали предоставить необходимое количество вооружения.