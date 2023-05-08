Еврокомиссия приветствовала решение Украины начать празднование Дня Европы 9 мая

Европейская комиссия приветствовала решение Украины начать празднование Дня Европы 9 мая, сообщает Европейская правда.

Соответствующий комментарий в Twitter опубликовала представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

"Мы приветствуем решение Украины праздновать 9 мая как День Европы – это является отражением европейской идентичности украинского народа" , – отметила она.

We welcome Ukraine's decision to celebrate 9 May as Europe Day – this is a reflection of the European identity of the Ukrainian people. ????????????????#EuropeDay #StandwithUkraine https://t.co/6teQSzpRYY — Dana Spinant (@DanaSpinant) May 8, 2023

Президент Владимир Зеленский в понедельник подписал указ, согласно которому отныне ежегодно 9 мая в Украине будут отмечать День Европы.

﻿По его словам, традиция празднования Дня Европы "для празднования достигнутых мира и единства" была установлена много лет назад.