Лукашенко приехал в Москву с неанонсированным визитом
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 8 мая, приехал в российскую столицу Москву, сообщает Европейская правда.
Об этом сообщил приближенный к Лукашенко Telegram-канал Пул первого.
О поездке Лукашенко в РФ не сообщалось заранее.
На опубликованном видео видно, как Лукашенко приземлился в Москве на своем самолете.
Он также уже успел встретиться с послом Беларуси в РФ Дмитрием Крутым и государственным секретарем Союзного государства России и Беларуси Дмитрием Мезенцевым.
Вероятно, Лукашенко примет участие в параде на Красной площади, который состоится 9 мая.
Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян по приглашению президента России Владимира Путина посетит Москву для участия в мероприятиях 9 мая.
Также сообщалось, что 9 мая на параде в Москве будет присутствовать лидер Кыргызстана Садыр Жапаров.
В России в 2023 году уже отменили ряд парадов с техникой, а также полностью отказались от проведения акции "Бессмертный полк".