Лукашенко приехал в Москву с неанонсированным визитом

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 8 мая, приехал в российскую столицу Москву, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщил приближенный к Лукашенко Telegram-канал Пул первого.

О поездке Лукашенко в РФ не сообщалось заранее.

На опубликованном видео видно, как Лукашенко приземлился в Москве на своем самолете.

Он также уже успел встретиться с послом Беларуси в РФ Дмитрием Крутым и государственным секретарем Союзного государства России и Беларуси Дмитрием Мезенцевым.

Вероятно, Лукашенко примет участие в параде на Красной площади, который состоится 9 мая.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян по приглашению президента России Владимира Путина посетит Москву для участия в мероприятиях 9 мая.

Также сообщалось, что 9 мая на параде в Москве будет присутствовать лидер Кыргызстана Садыр Жапаров.

В России в 2023 году уже отменили ряд парадов с техникой, а также полностью отказались от проведения акции "Бессмертный полк".