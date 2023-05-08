Россияне ракетами атаковали Днепропетровскую область: в ОВА говорят об "Искандерах"

Россияне ракетами атаковали Днепропетровскую область: в ОВА говорят об "Искандерах"
Фото: new.павлоград.df.ua

В понедельник российские войска атаковали ракетами Павлоградский район Днепропетровской области, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"(В понедельник - ред.) российская армия ударила ракетами по Павлоградскому району. Два взрыва прозвучали в Межирицкой общине. Вероятно, враг целился "Искандерами".

Погибших и пострадавших из-за ракетной атаки нет.

Предыстория:

  • В ночь на 1 мая в Павлограде на Днепропетровщине в воскресенье поздно вечером прогремели взрывы. После взрывов городские власти сообщили, что химическая опасность в Павлограде отсутствует.

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