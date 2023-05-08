Букингемский дворец опубликовал первый официальный портрет короля Чарльза ІІІ

Букингемский дворец опубликовал первый официальный портрет короля Великобритании Чарльза III после коронации, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Twitter Букингемского дворца.

"Первый официальный портрет Его Величества Короля после его коронации 6 мая" , - говорится в сообщении.

Снимок сделал королевский фотограф Уго Бернанд.

Фото: король Чарльз ІІІ (twitter.com/RoyalFamily)

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил короля Соединенного Королевства Чарльза III и королеву Камилу с историческим для Британии событием – с коронацией.

Напомним, 6 мая в Британии состоялась коронация Чарльза III и его супруги Камиллы.