Парадом 9 мая Путин хочет показать влияние на Центральную Азию – ISW

Специалисты Института изучения войны (ISW) считают, что парадом 9 мая Россия попытается продемонстрировать свое влияние на Центральную Азию, сообщает Украинская правда.

В отчете говорится о том, что президент России Владимир Путин пытается использовать парад ко Дню Победы в Москве, чтобы продемонстрировать дальнейшее влияние России в Центральной Азии.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Джапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон будут присутствовать на параде ко Дню Победы в Москве 9 мая.

В институте считают, что позднее объявление об участии лидеров стран Центральной Азии, вероятно, свидетельствует об их сдержанности в отношении прямой и публичной поддержки войны, несмотря на усилия Кремля, направленные на демонстрацию своей власти.

В обзоре добавляют, что, по сообщениям, президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Армении Никол Пашинян также прилетели в Москву на парад ко Дню Победы.

В обзоре института напоминают, что в ночь с 7 на 8 мая российские войска нанесли очередной масштабный ракетный и беспилотный удар по Украине.

Аналитики указывают на то, что высокопоставленные украинские чиновники отметили, что украинские силы, возможно, готовятся к проведению контрнаступательных операций в мае или июне.

Отмечается и то, что оккупированное Россией Приднестровье обратилось к России с просьбой увеличить миротворческий контингент в регионе, что, вероятно, поддержит усилия Кремля по дестабилизации Молдовы.

Однако, по мнению экспертов, Россия по-прежнему вряд ли развернет дополнительные силы в Приднестровье, учитывая ее постоянную потребность в войсках в Украине.

Основные выводы ISW за 8 мая: