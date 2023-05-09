Пригожин поставил Минобороны РФ ультиматум: Наша армия бежит

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российская армия покинула часть позиций в Бахмуте и "обнажила" часть фронта, которую пришлось прикрывать "вагнеровцам", он поставил ультиматум Минобороны РФ и Генштабу - если его наемникам не выделят боеприпасы, то они уйдут с позиций, сообщает Украинская правда.

"Нам пришло боевое распоряжение, где было сказано, что в случае ухода с позиций будет признана государственная измена. Это, в первую очередь, к нам было обращение. Если не будет боеприпасов, то мы уйдем с позиций...

Вместо того, чтобы воевать у нас постоянно крутятся интриги. У нас министерство интриг вместо министерства обороны, поэтому наша армия бежит (убегает - ред.). Бежит, потому что 72 бригада сегодня (9 мая - ред.) прос*ала три квадратных километра, на которых у меня погибло около 500 человек, потому что это был стратегический плацдарм. Они просто взяли и драпанули..." , - заявил глава ЧВК.

Пригожин налетел с очередной порцией критики Министерства обороны России, по его словам, несмотря на обещанные боеприпасы и назначение Сергея Суровикина, не произошло почти никаких изменений.

Он сообщил, что "вагнеровцам" выделили 10% от того, что они требовали: "Нас обманули". По его словам, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов лично уменьшил количество оружия, которое хотели выделить "вагнеровцам".

При этом Пригожин заявил, что его наемники останутся на Бахмутском направлении: "Пободаемся, а там разберемся".

По его словам, Суровикин постоянно на совещаниях и к нему нет доступа. Хотя Пригожин приветствует сам факт его назначения посредником между Минобороны РФ и ЧВК.

Оккупант заявил, что российские военные не виноваты в том, что бегут с позиций, потому что "рыба гниет с головы" и виноваты те, кто давал им эти задачи. Руководство Минобороны он считает "дураками", а задачи, которые оттуда спускают генералам и непосредственно военным, "преступными": "Происходит преступление под названием уничтожение русского народа - государственная измена".

Главный "ЧВКшник" также обвинил в бегстве газпромовский ПФК "Факел", назвав его "выскочившей анальной пробочкой".

На видео Пригожин часто повторяет тезис о том, что самый большой враг России не ВСУ, а те "негодяи", которые не дают им оружие. Он заявляет, что боеприпасы есть, их накапливают на складах, потому что кто-то придумал накапливать "резерв". Главарь ЧВК сказал, что не будет называть снова эти фамилии, чтобы не ругаться.

Он также нахваливает "противника", то есть украинских защитников.