Нынешний "парад Победы" в Москве стал одним из кратчайших в истории. Трансляцию парада вели РосСМИ, сообщает Деловая столица.

В частности, на параде в Москве по случаю Дня победы выступил президент РФ Владимир Путин. Ничего нового в его речи не было: он снова заявил, что против России "развязана настоящая война", а "украинский народ стал заложником преступного режима".

На трибуне вместе с Путиным присутствуют премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмениста Гурбангулы Бердымухамедоа, Узбекистана Шавкат Мирзишоев Александр Лукашенко и Александр Лукашенко.

"Сегодня цивилизация снова находится на решающем переломном рубеже, против нашей родины снова развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность" , – заявил российский президент.

Целью противников, по словам президента РФ, является развал России.

Путин также снова обвинил западные страны в том, что они "провоцируют конфликты, суют ненависть, уничтожают семейные ценности, чтобы и дальше навязывать народам свою волю". При этом, по его словам, для России "нет недружественных, враждебных народов".

Россия, заявил Путин, хочет видеть будущее "мирным, свободным и стабильным".

Не обошлось на параде и без упоминания Украины: Путин заявил, что украинский народ "стал заложником госпереворота и планов Запада. Это и стало главной причиной нынешней катастрофы".