"Эвакуация" из Энергодара: банкоматы и АЗС пусты, не работают магазины и аптеки

Российские оккупанты вывозят из Энергодара, города-сателлита Запорожской АЭС, документацию, компьютерную технику, другое награбленное имущество, в городе не работают магазины и аптеки, автозаправки и банкоматы опустели.﻿﻿ Об этом заявил законно избранный городской глава Энергодара Дмитрий Орлов, сообщает Украинская правда.

"Повывозили оборудование из медико-санитарной части, компьютерную технику, документацию, паспортный стол, который они расположили в помещении ЦНАПа.

Не работает интернет стационарный, который был до этого, не работают продовольственные магазины, аптеки. Ажиотаж по определенным категориям продуктов и средств первой необходимости. АЗС и банкоматы также пустые" , - заявил мэр города.

Орлов добавил, что оккупационные власти уже несколько дней вывозят свою документацию, ожидая контрнаступления ВСУ.

7 мая генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси заявил, что ситуация в районе Запорожской атомной электростанции становится все опаснее, эксперты МАГАТЭ регулярно слышат обстрелы.