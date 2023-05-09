МИД гостям парада в Москве: Путин – военный преступник и использовал их

Украина считает участие лидеров Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в российском "параде победы" в Москве рядом с военным преступником Владимиром Путиным аморальным и недружественным шагом. Такое заявление сделало МИД Украины.

Министерство иностранных дел обратило внимание на участие в мероприятии на Красной площади в Москве 9 мая 2023 года премьер-министра Армении, президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

МИД отмечает, что во время мероприятия президент Российской Федерации Владимир Путин, который разыскивается международным правосудием за совершение военных преступлений, оправдывал убийства украинцев, уничтожение украинских городов и сел, похищение украинских детей и репрессии против жителей захваченных украинских территорий.

А в ночь перед парадом Россия выпустила по Украине 25 крылатых ракет, в том числе 15 по Киеву, "чтобы причинить еще больше смертей и нанести еще больше разрушений на украинской земле", возмущаются дипломаты.

Зато участникам собрания в Москве была продемонстрирована российская военная техника, которая уже десятый год подряд участвует в неспровоцированной агрессивной войне России против Украины, напоминает министерство.

"Рассматриваем участие лидеров указанных иностранных государств в публичном мероприятии рядом с военным преступником, который щеголяет развязыванием войны в Европе в масштабах, неизвестных со времен Второй мировой войны, как аморальный и недружественный шаг в отношении Украины, проявление пренебрежения к украинскому народу, который борется за свое выживание и свободу.

Народы Центральной Азии и Кавказа внесли неоценимый вклад в победу над нацизмом 78 лет назад. Они не заслуживают судьбы быть использованными сейчас Кремлем для участия в фальшивом действе, которое не имеет ничего общего с подвигом победителей над нацизмом" , - заявили в МИД.

Лукашенко тоже был на параде Путина, но от него другого уже и не ждали

Несмотря на ожесточенные бои и огромные потери в войне против Украины Владимир Путин провел парад в Москве 9 мая 2023 года. Самолеты в нем участия не принимали, как и в 2022 году, а из гусеничной техники был только один танк Т-34 времен Второй мировой войны.

Во время своей речи на параде Путин сказал, что для России нет враждебных стран, и что она хочет видеть будущее мирным и свободным. Но признал, что самым важным его делом сейчас является война в Украине.