Европарламент поддержал продление беспошлинной торговли с Украиной еще на год

Европарламент проголосовал за продление беспошлинной торговли с Украиной еще на один год с целью поддержки украинской экономики в условиях войны. Об этом сообщил﻿ корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

В своем Twitter Джозвяк написал, что на пленарном заседании 9 мая парламентарии поддержали продление беспошлинной торговли с Украиной 537 голосами "за", тогда как 42 депутата голосовали против и еще 38 воздержались.

Позже заявление опубликовала и пресслужба Европарламента.

Приостановление тарифов применяется к фруктам и овощам, подпадающим под систему входных цен, а также сельскохозяйственной непереработанной и переработанной продукции, подпадающей под действие тарифно-квотных ограничений. Пошлины для промышленных товаров прекратили действовать еще с 1 января 2023 года по условиям Соглашения об ассоциации.

Напомним, в мае 2022 года Совет ЕС принял решение отменить на год все пошлины и квоты на экспорт из Украины в качестве меры поддержки в связи с полномасштабным вторжением России.

С февраля этого года ЕС запустил процедуру продления беспошлинной торговли с Украиной еще на год – сначала появилось соответствующее предложение Еврокомиссии, которое впоследствии поддержал профильный комитет Европарламента и послы ЕС.

Впрочем, как известно, возникли проблемы с экспортом сельскохозяйственной продукции из-за недовольства соседей Украины эффектом для их рынков и собственных фермеров