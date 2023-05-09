СМИ: Лукашенко сразу после завершения парада вернулся обратно в Минск

Белорусский диктатор Александр Лукашенко сразу после завершения так называемого "парада Победы" покинул Москву и прилетел обратно в Минск, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает белорусский телеканал "Белсат".

"Лукашенко уже вернулся в Минск. На параде он появился с забинтованной рукой" , - говорится в материале.

"Белсат" сообщает, что белорусский диктатор не присутствовал на обеде главы других государств после парада в Москве.

"Также он не ходил с Путиным и другими президентами в Александровский сад, его увозили на машине" , - добавили представители телеканала "Белсат".

Журналисты издания "Зеркало" сообщили, что Лукашенко не смог пройти 300 метров от трибуны мавзолея Владимира Ленина и его на специальном автомобиле подвозили охранники российского диктатора Владимира Путина.

Напомним, что сегодня в Москве на Красной площади прошел так называемый "парад Победы". В ходе которого российский диктатор Владимир Путин заявил, что война в Украине является катастрофой и ее якобы "начала не Россия".

Нынешний так называемый "парад Победы" в Москве стал одним из самых маленьких в истории. Его открыл музейный танк Т-34, а авиации вообще не было в программе.

Добавим, что секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на парад в Москве, также "победобесие" на Красной площади высмеял спикер Воздушных Сил Юрий Игнат.