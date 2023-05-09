Взорванный Прилепин записал первое видео из больничной палаты

Российский писатель, украинофоб и политик Захар Прилепин записал первое видео из больничной палаты, где заявил, что в дальнейшем продолжит всех побеждать, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит видео, опубликованное губернатором Нижегородской области РФ Глебом Никитиным.

"Дорогие друзья, земляки, родня. Работаем потихоньку. И будем побеждать, побеждали раньше и дальше будем побеждать. Все зло будет поругано и парушено".

Никитин добавил, что, по словам медиков, процесс выздоровления идет штатно, все необходимое для лечения есть. На видео не видно степень тяжести полученных травм Прилепина. Ранее сообщалось, что в результате взрыва у него серьезно пострадали ноги.

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