В Китае заявили, что будут держать нейтралитет по поводу российского вторжения в Украину

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Китай будет поддерживать связь со всеми сторонами "украинского кризиса", сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Sky News.

Его заявление является реакцией на слова министра иностранных дел Германии Анналины Бербок о том, что Китай может сыграть решающую роль в прекращении войны в Украине как постоянный член Совбеза ООН.

По словам Цинь Гана, Китай не будет ни "наблюдать за огнем с другого берега", ни "подливать масла в огонь".

Стоит отметить, что к анцлеру Германии Олаф Шольц призвал Европейский Союз уменьшить свою зависимость от Китая, обвинив правительство в Пекине в том, что он все больше выступает в роли соперника и конкурента, а не партнера.

Напомним, в июне Европейский Союз пересмотрит и откалибрует стратегию по Китаю.