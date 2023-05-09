Стефанишина: Украина ожидает политического приглашения в НАТО на июльском саммите

Украина рассчитывает получить политическое приглашение в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной в эфире телемарафона.

По ее словам, власти Украины уверены, что сейчас нет никаких объективных причин для того, чтобы не приглашать нашу страну в НАТО.

"То есть политическое приглашение Украины в НАТО возможно и мы будем его ожидать в Вильнюсе. Надеемся, что союзники будут готовы обсудить это на саммите" , - добавила Стефанишина.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, какие темы планируется обсудить на июльском саммите НАТО.

Также мы писали, что министр обороны Украины Алексей Резников назвал ожидания нашей страны от саммита НАТО.