Rheinmetall хочет в будущем производить танки и системы ПВО на территории Украины
Крупнейший в Германии изготовитель оружия Rheinmetall хочет в будущем производить танки, системы противовоздушной обороны и боеприпасы в Украине, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление главы Rheinmetall Армина Паппергера, приводимое Handelsblatt.
"Предпринимаются попытки заключить некоторые соглашения о сотрудничестве и создании совместных предприятий с украинскими компаниями в ближайшие недели", - сказал Паппергер.
Речь идет о совместных предприятиях по автомобильным системам, ПВО и боеприпасам.
"Таким образом, мы даем Украине возможность защитить себя в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - добавил глава Rheinmetall.
По его словам, инвестиции в новые заводы будут исходить от украинского государства. По его словам, инвестиции в новые заводы будут исходить от украинского государства.
В качестве конкретного примера он привел известный план строительства основных боевых танков Panther в Украине. Он считает, что в ближайшие десять лет спрос со стороны Украины на подобные вооружения будет очень высоким.
Напомним, что германский концерн Rheinmetall уже подготовил концепцию строительства танкового завода в Украине.
Ранее Паппергер подчеркивал, что завод мог бы выпускать до 400 германских танков Panther в год.