Ситуация на фронте: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Российские захватчики в течение суток нанесли по территории Украины 20 ракетных и 30 авиационных ударов, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 9 мая.

За эти сутки противник нанес 20 ракетных и 30 авиационных ударов, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Для нанесения ракетных ударов враг использовал 17 крылатых ракет воздушного базирования, 15 из которых были уничтожены нашими защитниками, и еще 3 ракеты С-300 по Краматорску и Константиновке. Есть разрушения гражданской инфраструктуры.



Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток враг совершил около 30 атак на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах Беларуси продолжают находиться определенные подразделения вооруженных сил России.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы н.п. Железный Мост, Муравьи Черниговской области; Толстодубово, Бачевск, Старые Вырки, Искрисковщина, Волфино, Юнаковка, Могрица, Поповка и Славгород Сумской области, а также Гоптовка, Варваровка, Бугроватка, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Тихое, Малая Волчья, Бударки, Землянки в Харьковской области.

На Купянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел наступательные действия вблизи Масютовки и Стельмаховки, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Двухлетняя, Лиман Первый Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Белогоровка, Веселое Луганской области и Ямполевка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в Бахмуте, а также в направлении Ивановского и Ступочков. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Василевка, Богдановка, Часов Яр, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил обстрелы Авдеевки, Первомайского, Нетайлового и Карловки Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе Марьинки. В то же время, вражеским обстрелам подверглась и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы н.п. Новомихайловка, Водяное, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Между тем, совершил обстрелы н.п. Времовка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Каменское и Плавные Запорожской области; Антоновка, Молодежное и Зеленовка Херсонской области.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 удара по его зенитно-ракетным комплексам. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы и станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.