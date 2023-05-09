Резников о новой помощи от США: поможет победить нам в этой битве
Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил США за новый пакет военной помощи для Вооруженных сил, сообщает Европейская правда.
Об этом он написал в Twitter.
По словам украинского министра, этот пакет помощи является значительным вкладом в мир и безопасность европейского континента.
"В этот День Европы США сделали еще один значительный вклад в мир и безопасность нашего континента – новый пакет помощи для ВСУ. Спасибо Ллойду Остину и всем американцам. Артиллерийские боеприпасы, системы ПВО и многое другое помогут нам победить в этой битве", – подчеркнул Резников.
Ранее Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму в 1,2 миллиарда долларов. В него вошли, в частности, дополнительные системы ПВО и боеприпасы.