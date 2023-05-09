Резников о новой помощи от США: поможет победить нам в этой битве

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил США за новый пакет военной помощи для Вооруженных сил, сообщает Европейская правда.

Об этом он написал в Twitter.

По словам украинского министра, этот пакет помощи является значительным вкладом в мир и безопасность европейского континента.

On this Day of Europe, the United States made another significant investment in the peace and security of our continent – a new package of security assistance for #UAarmy.Thank you to @SecDef and all Americans!Artillery ammo, air defense systems, and more will help us to win… pic.twitter.com/6lVLvcXVL7 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 9, 2023

"В этот День Европы США сделали еще один значительный вклад в мир и безопасность нашего континента – новый пакет помощи для ВСУ. Спасибо Ллойду Остину и всем американцам. Артиллерийские боеприпасы, системы ПВО и многое другое помогут нам победить в этой битве" , – подчеркнул Резников.

Ранее Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму в 1,2 миллиарда долларов. В него вошли, в частности, дополнительные системы ПВО и боеприпасы.