Столтенберг: Все члены НАТО поддерживают вступление Украины в Альянс

Все страны-члены НАТО поддерживают идею вступления Украины в Альянс. Вопрос состоит в том, когда это произойдет, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью Washington Post.

"Прежде всего, все союзники с НАТО согласны с тем, что Украина станет членом Альянса. Все союзники согласны с тем, что Украина имеет право выбирать свой собственный путь, что решение принимает не Москва, а Киев. И все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми" , - сказал Столтенберг.

По его словам, вопрос состоит в том, когда это произойдет. Генсек НАТО отметил, что пока не может сообщить о сроках вступления Украины в Альянс.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина понимает, что не сможет стать членом НАТО во время войны, однако хочет получить четкий сигнал о том, что она обретет членство после окончания боевых действий.

Также ранее мы писали, что Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция заверили, что поддерживают вступление Украины в Евросоюз и НАТО.