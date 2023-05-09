Водителям и пассажирам маршруток запретили громко слушать музыку
В Украине ограничили использование музыки в общественном транспорте. Теперь водители автобусов имеют право не допускать в салон пассажиров, которые громко слушают музыку, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит сообщение представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.
"Внесены изменения в Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта с целью приведения их в соответствие с ЗУ от 19.06.2022 N 2310-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель автобуса вправе не допускать к поездке пассажиров, создающих шум в салоне, в частности с помощью технических устройств.
"Установлено, что водителю автобуса запрещается воспроизводить в салоне автобуса музыку, звуки фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке (передача звука может производиться на индивидуальные наушники пассажиров, а на салон - только при нерегулярных перевозках с согласия всех пассажиров)", - объяснил Мельничук.
Также запрещено водитель такси воспроизводить в салоне музыку или другие звуковые сигналы без согласия всех пассажиров.
Напомним, что власти Львовской области планируют до конца июня 2023 года ввести безналичную оплату за проезд в пригородных и междугородных автобусных маршрутах, курсирующих в пределах области.
В ближайшие две недели по дорогам Киева начнут ездить новые автобусы, которые столице подарил город-побратим Гамбург. Их планируют запустить на новые маршруты.