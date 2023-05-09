Блинкен: Украина имеет все необходимое для успешного освобождения территории

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Украина имеет ресурсы, необходимые для отвоевания захваченной Россией территории в ходе ожидаемого контрнаступления, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли, сообщает CNN.

"У них есть ... все необходимое для того, чтобы продолжать успешно отвоевывать территории, которые были захвачены Россией за последние 14 месяцев" , – отметил Блинкен.

Он добавил, что речь идет не только о вооружении, но и о подготовке.

"Речь идет об уверенности в том, что украинцы смогут обслуживать системы, которые мы им предоставляем, и, конечно, важно, чтобы они имели правильные планы, опять же, для того, чтобы достичь успеха" , – подчеркнул госсекретарь.

В то же время Джеймс Клеверли заявлял, что ожидает успеха запланированного контрнаступления Украины, но предостерегает, что он может не оправдать завышенных надежд.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников не рассматривать ожидаемое контрнаступление как финальную битву в войне с Россией.