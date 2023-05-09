Под Бахмутом от российского обстрела погиб видеожурналист AFP

На востоке Украины во вторник во время работы погиб 32-летний видеожурналист агентства AFP Арман Солдин, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило само агентство.

Солдин погиб около 16:30 во время ракетного обстрела из систем "Град" окрестностей города Часов Яр – возле него пролегает так называемая дорога жизни на Бахмут, которая используется украинскими войсками для снабжения и часто попадает под обстрелы РФ.

We are devastated to learn of the death of AFP video journalist Arman Soldin in eastern Ukraine today. All of our thoughts go out to his family and loved ones. pic.twitter.com/T2y449o1Ry — AFP News Agency (@AFP) May 9, 2023

Погибший журналист был в компании четырех коллег, которые не пострадали. Во время обстрела они были с украинскими военными.

AFP сообщило родным Солдина о гибели журналиста и выразило соболезнования в связи с потерей.

Журналист попал в агентство в 2015 году как стажер, после чего присоединился к его лондонскому бюро.

По данным "Репортеров без границ", Арман Солдин стал по меньшей мере 11-м работником СМИ, которые были убиты в Украине с начала российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Только в прошлом месяце корреспондент итальянского издания La Repubblica Коррадо Дзунино был ранен на въезде в Херсон после того, как автомобиль, в котором он ехал со своим фиксером, был обстрелян.