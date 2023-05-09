СМИ: Суд признал Трампа виновным в деле о попытке изнасилования журналистки

Федеральный суд Манхэттена признал виновным бывшего президента США Дональда Трампау по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэррол, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает CNN.

Присяжные признали, что Трамп действительно изнасиловал Кэррол в раздевалке универмага на Манхэттене в 1996 году.

Бывший президент США также должен будет выплатить пострадавшей 2 миллиона долларов компенсации за изнасилование. Также Трампа признали виновным в клевете, когда он отрицал этот инцидент и присудили еще 3 миллиона долларов компенсации в пользу Кэррол.