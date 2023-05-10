США не будут поставлять Украине дальнобойные ракеты вслед за Британией - СМИ

Администрация президента США Джо Байдена не планирует следовать примеру Великобритании в отправке ракет дальнего радиуса действия в Украину.﻿ Об этом, со ссылкой на Politico, сообщает Европейская правда.

По данным СМИ, Лондон намерен отправить Киеву ракеты с дальностью действия 300 км. Это та же дальность, что и у армейской тактической ракетной системы, известной как ATACMS, которую Вашингтон отказался передать Киеву.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отказался комментировать сроки и масштабы будущих обязательств во время пресс-конференции во вторник вместе с государственным секретарем Энтони Блинкеном.

Но, по словам американских чиновников, возможность отправки британских ракет в Украину заставила команду президента США вздохнуть с облегчением. Они надеются, что это заставит замолчать критиков, которые хотят, чтобы США отправили ATACMS, поскольку Украина вскоре может получить от Лондона боеприпасы большой дальности.

Один из чиновников, который, как и другие, не был уполномочен раскрывать детали внутренних обсуждений, сказал, что "наша политика в отношении ATACMS не изменилась". Вместо этого, по словам чиновника, США будут продолжать поставлять средства ПВО, такие как Patriot, боеприпасы и бронетехнику.

Другой человек, знакомый с ходом обсуждения, сказал, что Британия сообщила Украине, что условием предоставления ракет дальнего радиуса действия является обязательство Украины использовать этот потенциал только по целям на украинской территории.

Это отражает ту же озабоченность, которую администрация США испытывает по поводу предоставления Украине ракет ATACMS. Последнее, чего хочет Белый дом, это чтобы украинские войска использовали их для нанесения ударов вглубь России.