ИнАУ призывает Раду не легализовать систему автоматической блокировки доменов

ИнАУ направила письма спикеру Верховной Рады Украины, руководителям парламентских фракций и профильных комитетов: Письмо №47 от 08.05.2023. Об этом сообщается на Facebook-странице ИнАУ, сообщает Українські Новини.

Письмо содержит замечания к проекту Закона №9250 от 28.04.2023 о внесении изменений в Закон Украины «Об электронных коммуникациях» (относительно противодействия фишингу), которым предлагается предоставить Госспецсвязи полномочия разработать и утвердить правила противодействия фишингу и фишинговым вебсайтам, установить права и обязанности поставщиков DNS.

ИнАУ отмечает, что этот законопроект имеет целью легализовать уже построенную и, по мнению Ассоциации, незаконно функционирующую под управлением НКЦК СНБОУ систему блокирования доменов. О рисках, которые несет эта система, ИнАУ неоднократно сообщалось.

В обращении Ассоциации отмечается, что речь идет об установлении нового, не предусмотренного Конституцией вида неправомерного деяния, не относящегося ни к преступлению, ни к административному или дисциплинарному правонарушению.

Производство по фишингу должно осуществляться в соответствии с кодексами Украины, и ни в коем случае не на основании каких-либо подзаконных актов, как это предлагается в законопроекте №9250.

ИнАУ просит парламентариев рассмотреть законопроект №9250 и дать ему соответствующую оценку, принимая во внимание приведенную аргументацию.

Ранее ИнАУ провела опрос, в котором приняли участие 78 руководителей предприятий, представляющих подавляющее большинство операторов электронных коммуникаций среди членов ассоциации. 62% операторов считают, что внедренная система блокировки доменов несет угрозы информационной безопасности Украины.

В случае неустранения рисков национальной безопасности, систему автоматической фильтрации сайтов обжалуют в судах.