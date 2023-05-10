Без света остается часть потребителей в шести областях – Минэнерго

В среду во время артиллерийского обстрела было повреждено одно из зданий АО "Харьковоблэнерго" в области. Без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Об этом заявили в Минэнерго.

"Враг продолжает уничтожать гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, вчера во время артиллерийского обстрела было повреждено одно из зданий АО "Харьковоблэнерго" в области. Погибших и пострадавших среди персонала нет.

Спасатели и представители предприятия ведут обследование, чтобы определить объем повреждений" , - говорится в сообщении.

При этом без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

"В то же время энергетики, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, продолжают работы по восстановлению энергоснабжения. За сутки в Украине удалось вернуть свет для 8 тысяч потребителей. Большинство из них - это абоненты в Запорожской и Донецкой областях" , - добавили в министерстве.

Энергетическая система работает стабильно, без ограничений мощности.