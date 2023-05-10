В Украине стартовала программа выплат средств на восстановление жилья
10 мая стартовала программа "єВідновлення", в рамках которой украинцы смогут получить средства на ремонт их домов, пострадавших из-за войны. Об этом сообщает пресс-служба "Дії".
"єВідновлення - это денежная помощь от государства на ремонт жилья, поврежденного из-за боевых действий. Максимальная сумма - 200 тыс грн. Отправить заявление о получении выплаты можно в приложении Дія", - говорится в сообщении.
Средства начисляются, если жилье:
- повреждено из-за нападения России после 24 февраля 2022 года
- подлежит восстановлению
- размещено на неоккупированной территории
- не было полностью отремонтировано самостоятельно.
Средства можно потратить на строительные материалы или услуги подрядчиков, которые являются участниками программы еВідновлення.
Как получить помощь:
- Сообщите о поврежденном имуществе в приложении Дія. Если делали это раньше, повторно не нужно
- Откройте счет єВідновлення
- Заполните заявление через приложение Дія
"Далее с вами свяжется специальная комиссия, чтобы договориться об осмотре жилья. Это нужно, чтобы установить ущерб и рассчитать сумму выплат. После осмотра Дія сообщит о решении комиссии.
Деньги будут зачислены на карту єВідновлення. Потратить их можно в течение 12 месяцев", - пояснили в "Дії".