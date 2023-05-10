В Украине стартовала программа выплат средств на восстановление жилья

10 мая стартовала программа "єВідновлення", в рамках которой украинцы смогут получить средства на ремонт их домов, пострадавших из-за войны. Об этом сообщает пресс-служба "Дії".

"єВідновлення - это денежная помощь от государства на ремонт жилья, поврежденного из-за боевых действий. Максимальная сумма - 200 тыс грн. Отправить заявление о получении выплаты можно в приложении Дія" , - говорится в сообщении.

Средства начисляются, если жилье:

повреждено из-за нападения России после 24 февраля 2022 года

подлежит восстановлению

размещено на неоккупированной территории

не было полностью отремонтировано самостоятельно.

Средства можно потратить на строительные материалы или услуги подрядчиков, которые являются участниками программы еВідновлення.

Как получить помощь:

Сообщите о поврежденном имуществе в приложении Дія. Если делали это раньше, повторно не нужно Откройте счет єВідновлення Заполните заявление через приложение Дія

"Далее с вами свяжется специальная комиссия, чтобы договориться об осмотре жилья. Это нужно, чтобы установить ущерб и рассчитать сумму выплат. После осмотра Дія сообщит о решении комиссии.