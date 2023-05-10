Залужный не приехал на встречу НАТО из-за ситуации на фронте

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не сможет принять участие в заседании Военного комитета НАТО 10 мая из-за сложной ситуации на фронте.﻿ Об этом, со ссылкой на председателя Военного комитета НАТО Роба Бауэра, сообщает Укринформ.

"Я вчера получил письмо от украинского Главнокомандующего, нашего друга Валерия Залужного, что его участие даже через видеоконференцию невозможно, учитывая сложную оперативную ситуацию в обороне против российской агрессии. Наши лучшие пожелания с украинскими защитниками. Мы сфокусированы получить оценку Валерия от его военного представителя ... о последнем развитии ситуации на местах, где украинцы воюют за то, что по праву им принадлежит" , - сообщил Бауэр.

Он отметил, что члены Военного комитета заслушают информацию от военного представителя Украины при НАТО генерал-майора Сергея Салкуцана.