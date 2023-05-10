На северо-западе Польши упала российская ракета Х-55, – СМИ

Военный объект, обнаружившийся возле города Быдгощ на северо-западе Польши, является российской крылатой ракетой Х-55.﻿ Об этом свидетельствуют предварительные выводы экспертизы Технологического института ВВС Польши, который формирует для прокуратуры экспертное заключение по этому объекту, сообщило 10 мая издание Rzeczpospolita, сообщает Деловая столица.

В институте подчеркнули, что у польской армии нет таких ракет на вооружении.

Если эксперты окончательно подтвердят, что обнаруженные остатки принадлежат Х-55, это означает, что ракету запустили с российского самолета, и она попала на территорию Польши через восточную границу.

Ракеты Х-55 – это ракеты класса "воздух-земля" дальностью около 3 км. Такие ракеты могут быть вооружены ядерными боеголовками.

Информация пока не подтверждена, официальное расследование в Польше не продолжается.

25 апреля в Польше обнаружили остатки неидентифицированного военного объекта возле города Замостья, что примерно в 15 километрах от Быдгоща. Объект официально называли "обломками неидентифицированного военного объекта". Впрочем, власти уверяют, что безопасности местных жителей ничего не мешают.

В СМИ писали, что это могут быть остатки ракеты класса "воздух-земля". Вероятно, ракета упала некоторое время назад, а ее обломки обнаружили только сейчас. На обломках вроде бы есть надписи на русском языке, что может свидетельствовать о том, что ракета могла быть советской. Боевой части у этой ракеты не было. Официально эта информация не комментируется.

Лес, где упала ракета, расположен в около 500 км от границы Украины, более 400 км от границы с Беларусью и около 240 – с Калининградской областью России.