Япония планирует открыть первый в Азии офис НАТО

Токио ведет переговоры об открытии офиса НАТО по коммуникации, он станет первым такого рода в Азии. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси, объяснив, что вторжение России в Украину сделало мир менее стабильным, сообщает Деловая столица.

"Мы уже ведем обсуждение, но никакие детали еще не определены" , — отметил он.

Хаяси подчеркнул, что полномасштабное вторжение России в Украину стало событием, последствия которого повлияли на страны "за пределами европейских границ". В частности, это заставило Японию пересмотреть региональную безопасность.