Япония планирует открыть первый в Азии офис НАТО
Токио ведет переговоры об открытии офиса НАТО по коммуникации, он станет первым такого рода в Азии. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси, объяснив, что вторжение России в Украину сделало мир менее стабильным, сообщает Деловая столица.
"Мы уже ведем обсуждение, но никакие детали еще не определены", — отметил он.
Хаяси подчеркнул, что полномасштабное вторжение России в Украину стало событием, последствия которого повлияли на страны "за пределами европейских границ". В частности, это заставило Японию пересмотреть региональную безопасность.
"То, что происходит в Восточной Европе, не ограничивается вопросом в Восточной Европе, и это непосредственно влияет на ситуацию здесь, в Тихом океане. Вот почему сотрудничество между нами в Восточной Азии и НАТО (становится) … все более важным", — отметил дипломат.