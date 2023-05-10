Пакистан хочет платить за импорт российской нефти в юанях

Пакистан разместил заказ на разовую партию российской нефти, но заинтересован в долгосрочной сделке на покупку нефти в китайской валюте.﻿ Об этом заявил министр энергетики страны Хуррам Дастгир Хан, сообщает Экономическая правда.

Оплата за первую партию была осуществлена в долларах США, но Пакистан хотел бы, чтобы дальнейшие закупки осуществлялись в юанях, поскольку страна имеет соглашение о валютных свопах с Китаем, заявил министр.

"Мы надеемся, что если это станет долгосрочной сделкой, то это будет операция в рупиях и китайской валюте.

И, возможно, этот валютный своп должен стать больше, чтобы мы могли воспользоваться другими возможностями, которые могут возникнуть" , - сказал он.

"Такая сделка отвечала бы стремлению России отказаться от использования доллара или евро для экспорта и амбициям Китая вывести юань на мировой рынок, чтобы подорвать доминирование доллара.

Это также принесло бы определенное облегчение Пакистану, который сильно зависит от импорта энергоносителей и пытается восстановить пакет помощи во избежание дефолта в размере 6,5 миллиардов долларов от МВФ, который застопорился" , - пишет агентство Bloomberg.

Первый груз российской нефти прибудет в Пакистан в течение месяца, и она была приобретена со скидкой, сообщил представитель нефтяного департамента министерства энергетики в ответ на вопрос Bloomberg.

Китай и Индия - крупнейшие импортеры российской нефти - все чаще используют юани, рубли или дирхамы ОАЭ для оплаты поставок.

Неизвестно, используют ли индийские нефтепереработчики рупии, но министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в этом месяце, что у Кремля сейчас слишком много индийской валюты, которую он не может использовать, напоминает агентство.

"Использование юаня в мировой торговле, хотя и остается мизерным по сравнению с долларом, но, похоже, набирает обороты.

Бразильский производитель целлюлозы из лиственных пород дерева Suzano SA рассматривает возможность продавать свою продукцию в Китай в юанях, а Бангладеш недавно договорился с Россией о выплате 300 миллионов долларов, связанных со строительством атомной электростанции вблизи Дакки, в юанях" , - пишет издание со ссылкой на ознакомленные источники.

Пакистан пытается возобновить переговоры с МВФ о финансовой помощи уже около полугода.