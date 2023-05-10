Турция перед выборами отсрочила платежи за российский газ, - Reuters

Турция отложила оплату России счета за природный газ в размере 600 млн долларов до 2024 года. Это первая такая отсрочка в рамках сделки, объявленной на прошлой неделе, которая подчеркивает углубление связей между Анкарой и Москвой.﻿ Об этом, со ссылкой на Reuters, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Согласно соглашению, платежи Турции за энергоносители в Россию на сумму до 4 млрд долларов могут быть отложены до следующего года, сообщили два анонимных источника.

Турция, готовящаяся к воскресным выборам, сильно зависит от импорта энергоносителей, а Россия является их крупнейшим поставщиком.

Соглашение о платежах за газ ослабляет некоторое давление на валютные резервы Турции, которые были истощены нетрадиционной экономической политикой, а также ростом цен на энергоносители после вторжения России в Украину в прошлом году.

"Официально на следующий год перенесена выплата в размере 600 млн долларов. Огромное влияние на это оказал рост цен на энергоносители" , - сообщил один из источников.

Источник сообщил, что Турция может отсрочить такие платежи в ближайшие месяцы в зависимости от динамики цен на энергоносители.

Министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил на прошлой неделе, что Турция и Москва договорились о сделке, позволяющей Анкаре отсрочить платежи за энергию до определенной суммы, но не сообщил подробностей.

Опросы показывают, что президент Тайип Эрдоган может проиграть выборы в основном из-за кризиса стоимости жизни и резкого обесценивания лиры, в значительной степени вызванного программой его правительства по снижению процентных ставок, несмотря на высокую инфляцию.

Счета Турции за импорт энергоносителей в прошлом году достигли рекордной отметки в 100 млрд долларов, и за 12 месяцев до февраля она импортировала 39% от общего объема 53,5 млрд кубометров природного газа из России.