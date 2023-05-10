Цены на продукты в Украине: что подешевело за последний месяц

Средние цены на продукты питания в апреле 2023 года по сравнению с мартом выросли на 0,3%. Продуктовая инфляция резко замедлилась, а на отдельные продукты цены снизились, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщае Государственная служба статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали мясо и мясопродукты - на 3,3%.

Рыба и рыбопродукты подорожали на 0,5%, хлеб на 0,3%, овощи на 0,3%, макаронные изделия на 0,2%.

Цены на хлеб и хлебопродукты и масло не изменились.

В то же время яйца подешевели на 8,7%, подсолнечное масло на 1,6%, фрукты на 0,4%, молоко на 0,8%, сахар на 0,3%, сыр и творог на 0,1%.

Потребительские цены в Украине в апреле 2023 года по сравнению с апрелем прошлого года выросли на 17,9%.