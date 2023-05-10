Режим Лукашенко заявляет, что ГУР готовило в Беларуси теракты на 9 мая

Белорусское пропагандистское телевидение сообщило о задержании причастных к Главному управлению разведки Украины лиц, которые якобы готовили теракты к 9 мая, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило белорусское пропагандистское телевидение, которое цитирует "Белта".

В эфире канала рассказали, что все задержанные моложе 30 лет.

Также изъята взрывчатка "американского производства", которой "хватило бы, чтобы пустить под откос несколько поездов".

Заказчиком терактов назвали Главное управление разведки Украины.

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