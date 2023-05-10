Журналист показал обломки российского "Кинжала", который сбили в Украине

Журналист показал обломки российского "Кинжала", который сбили в Украине
Фото: Скриншот

В сети опубликовали видео обломков российской ракеты "Кинжал", которую сбила система Patriot в Украине, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение журналиста "BILD-Zeitung" Пауля Ронцгаймера.

"Сегодня (10 мая - ред.) мы имели возможность увидеть в Киеве остатки ракеты "Кинжал", которую 5 мая сбила система Patriot. Это была сенсация, ведь гиперзвуковую ракету считали чудо-оружием Путина".

Предыстория: 

  • Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер 9 мая подтвердил заявление украинской стороны о том, что российскую ракету "Кинжал", которая летела на гиперзвуковой скорости, сбили из зенитно-ракетного комплекса Patriot.
  • 6 мая командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что украинские военные сбили российскую ракету "Кинжал" с помощью комплекса Patriot.
  • Российская сторона называла "Кинжал" гиперзвуковой ракетой, но после ее сбития в Украине специалисты высказали предположение, что на самом деле это баллистическая ракета, которая способна лететь быстрее, чем звук.

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