Журналист показал обломки российского "Кинжала", который сбили в Украине

В сети опубликовали видео обломков российской ракеты "Кинжал", которую сбила система Patriot в Украине, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение журналиста "BILD-Zeitung" Пауля Ронцгаймера.

"Сегодня (10 мая - ред.) мы имели возможность увидеть в Киеве остатки ракеты "Кинжал", которую 5 мая сбила система Patriot. Это была сенсация, ведь гиперзвуковую ракету считали чудо-оружием Путина".

Exclusive: Today we were able to see the remains of the Kinshal missile in Kyiv, which was shot down by Patriot defense on May 5. This was a sensation because the hypersonic missile was considered Putin's wonder weapon. Here the parts are now being examined. @bild pic.twitter.com/BcFN4KV8YX — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) May 10, 2023

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