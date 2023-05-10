Глава МИД Литвы: Западу пора предоставить Украине истребители F-16

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Запада передать истребители F-16 Вооруженным силам Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом он написал в Twitter.

По его словам, Западу следует дать Украине истребители F-16, поскольку эти самолеты были созданы именно для такой ситуации.

"Истребитель F-16 был разработан для защиты свободы. Пришло время позволить ему делать то, что умеет лучше всего" , – подчеркнул глава литовского МИД.

The F16 was designed to defend freedom. It's time to let it do what it does best. #F16forUkraine — Gabrielius Landsbergis???????? (@GLandsbergis) May 9, 2023

Напомним, на прошлой неделе во время визита в Нидерланды президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас работает с международными партнерами для передачи Вооруженным силам истребителей F-16 и рассчитывает на положительный результат.

Зеленский уверен в том, что союзники передадут Вооруженным силам самолеты после успешных наступательных действий украинского войска.

Премьер Нидерландов Марк Рютте позже сказал, что страна ведет об этом переговоры с США, Британией и Данией.