Глава МИД Литвы: Западу пора предоставить Украине истребители F-16
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Запада передать истребители F-16 Вооруженным силам Украины, сообщает Европейская правда.
Об этом он написал в Twitter.
По его словам, Западу следует дать Украине истребители F-16, поскольку эти самолеты были созданы именно для такой ситуации.
"Истребитель F-16 был разработан для защиты свободы. Пришло время позволить ему делать то, что умеет лучше всего", – подчеркнул глава литовского МИД.
Напомним, на прошлой неделе во время визита в Нидерланды президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас работает с международными партнерами для передачи Вооруженным силам истребителей F-16 и рассчитывает на положительный результат.
Зеленский уверен в том, что союзники передадут Вооруженным силам самолеты после успешных наступательных действий украинского войска.
Премьер Нидерландов Марк Рютте позже сказал, что страна ведет об этом переговоры с США, Британией и Данией.