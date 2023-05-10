Канада и Латвия с середины мая будут совместно обучать украинских военных с середины мая

Министр обороны Канады Анита Ананд в среду объявила о введении совместной с Латвией программы обучения украинских военных на латвийской территории, начиная с 15 мая, сообщает Европейская правда.

Обучение украинских военных происходит в рамках операции UNIFIER совместно Вооруженными силами Канады и Национальными вооруженными силами Латвии на уровне боевых командиров.

"Это обучение является дополнением к другим мероприятиям, осуществляемым Вооруженными силами Канады в рамках операции UNIFIER в поддержку Украины" , – подчеркивается в пресс-релизе канадского Минобороны.

Речь идет в частности об обучении украинских саперов, экипажей танков Leopard 2 в Польше и программу в Великобритании, уточняется в сообщении.

Отмечается, что с начала 2022 года Канада выделила более восьми миллиардов канадских долларов (6 миллиардов долларов США) прямой финансовой, военной, гуманитарной и другой помощи Украине.

Напомним, в апреле правительство Канады объявило о предоставлении Украине новой военной помощи на сумму 39 млн канадских долларов (28,9 млн долларов США), которая будет включать 40 снайперских винтовок, 16 радиостанций и вклад в фонд НАТО для помощи Киеву.