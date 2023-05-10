Грузия планирует разрешить прямые рейсы авиакомпаний РФ, которые не попали под санкции

Власти Грузии разрешат прямые рейсы российских авиакомпаний, которые не попали под санкции, сообщает Европейская правда.

Об этом заявила заместитель министра экономики Грузии Мариам Квривишвили, сообщает телеканал Mtavari.

"В случае подачи заявки все компании и те борта, которые не попали под санкции, смогут выполнять прямые рейсы в Грузию, так же, как они работают в Израиле, Турции, Азербайджане и Объединенных Арабских Эмиратах" , – отметила она.

Квривишвили подчеркнула, что власти Грузии еще не выдавали разрешений на полеты, поскольку ни одна российская авиакомпания еще не подала соответствующего запроса.

По ее словам, прямые рейсы помогут гражданам Грузии, проживающим в России, "воссоединиться с родиной".

10 мая стало известно, что Россия отменила требование виз для граждан Грузии, которые едут в РФ с непродолжительными поездками, а также отменила запрет авиарейсов из России в Грузию, действовавший с лета 2019 года – после событий, известных как "ночь Гаврилова".

﻿Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией последние решения России и призвала созвать Совет нацбезопасности и пересмотреть условия въезда россиян на территорию Грузии.

Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчилашвили, комментируя решение России отменить визовый режим для грузин, отметил, что "по гуманитарным соображениям" это решение Москвы можно приветствовать.