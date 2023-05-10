Ситуация на фронте: вечерняя сводка Генштаба

В течение суток враг продолжал сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Российские оккупанты совершили более 30 атак, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 10 мая.

В течение этих суток противник нанес 1 ракетный удар ракетой С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области. Кроме того, нанес 35 авиационных ударов и совершил 4 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам Херсонской области. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток враг совершил более 30 атак на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На полигонах в Беларуси находятся определенные подразделения вооруженных сил России.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток произвел минометные и артиллерийские обстрелы н.п. Леоновка Черниговской области; Бачевск, Ходыно, Бояро-Лежачи, Волфино, Беловоды и Поповка Сумской области, а также Ветеринарное, Зеленое, Гатище, Зыбино и Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиаудары по районам н.п. Масютовка, Первомайское и Терны. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись н.п. Николаевка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Нанес авиаудары по районам Белогоровки и Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Белогоровка, Веселое Луганской области и Ямполевка, Спорное и Берестово Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в Бахмуте. Нанес авиационные удары по районам н.п. Торское, Бахмут, Клещиевка и Курдюмовка. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Нанес авиаудары по районам Новокалинового и Авдеевки. Совершил обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе Марьинки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Новомихайловки, успеха не имел. Нанес авиаудары по районам Пречистовки и Новоселки. Совершил обстрелы н.п. Новомихайловка, Угледар и Новоукраинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары по районам н.п. Гуляйполе, Малая Токмачка, Степногорск, Кизомыс и Станислав. Кроме того, совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Времовка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Никольское, Малая Токмачка, Орехов, Каменское Запорожской области; Дудчаны, Антоновка, Днепровское, Белозерка, Берегово Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 зенитно-ракетный комплекс, 2 района сосредоточения живой силы, 1 состав горюче-смазочных материалов, а также станцию радиоэлектронной борьбы противника.