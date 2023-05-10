Кабмин закрыл лазейку, через которую российское топливо попадало в Украину

Украина запретила импорт топлива неизвестного происхождения, чтобы российские энергоресурсы не попадали на рынок в обход санкций, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник, глава Укрнафты Сергей Корецкий.

Кабинет министров на заседании во вторник дополнил постановление №1147 о запрете импорта товаров из РФ запретом на импорт топлива неизвестного происхождения. Как отметил Колесник, это было необходимо с целью заблокировать попадание российского топлива, нефти и нефтепродуктов в Украину.

Запрет будет касаться таких товаров:

Сырая нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород;

нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых, и продукты с содержанием 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов;

газы нефтяные и прочие углеводороды в газообразном состоянии;

топливо моторное альтернативное;

биодизель и его смеси, не содержащие или содержащие менее 70 мас.% нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

Несмотря на санкции топливо российского происхождения попадало в страны ЕС, Турцию и другие страны, откуда направлялось и на украинский рынок как ресурс неопределенного происхождения, пояснил Колесник. Такой ресурс реализуется с дисконтом, что делает экономически невыгодным альтернативные маршруты поставки, что вызывало значительный риск дестабилизации топливного рынка.

По словам Корецкого, российский сжиженный газ начал появляться в Украине с осени 2022 года под видом продукции из Польши, Литвы и Латвии. Российский дизель при этом по документам направлялся из Албании, Египта, Марокко, Туниса, Алжира, Турции, Индии.

"Не у всех этих стран вообще есть нефтепереработка. Это было дешево, поэтому некоторые трейдеры закрывали глаза на сотрудничество с врагом. Отныне лазейки закрыты" , - отметил Корецкий.

Он пояснил, что таможенные органы при оформлении нефтепродуктов будут требовать сертификат о стране происхождения топлива. В страну смогут попасть только те нефтепродукты, которые имеют документы от завода-производителя.