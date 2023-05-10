США пригрозили Грузии санкциями в случае прямых авиарейсов в Россию

Соединенные Штаты предупредили Грузию о возможных санкциях в случае восстановления прямого авиасообщения с Россией, которая в среду разрешила такие рейсы со своей стороны, сообщает Европейская правда.

Об этом в комментарии грузинскому изданию Accent сообщили в Государственном департаменте США.

Госдеп напомнил, что ряд западных государств, включая Соединенные Штаты, запрещают российским самолетам заходить в их воздушное пространство.

"Если прямые рейсы между Россией и Грузией возобновятся, это вызовет наше беспокойство относительно возможного введения санкций в отношении грузинских авиакомпаний, которые будут обслуживать самолеты, находящиеся под импортным и экспортным контролем" , – указали там.

Внешнеполитическое ведомство США подчеркнуло, что учитывая развязанную Москвой полномасштабную войну в Украине "сейчас не время углублять отношения с Россией".

"Для грузинского народа будет лучше, если Путин выведет свои войска с 20% процентов оккупированной Россией территории Грузии, чем это восстановление прямого авиасообщения или отмена визового режима" , – говорится в его заявлении.

10 мая стало известно, что Россия отменила требование виз для граждан Грузии, которые едут в РФ с непродолжительными поездками, а также отменила запрет авиарейсов из России в Грузию, действовавший с лета 2019 года – после событий, известных как "ночь Гаврилова".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией последние решения России и призвала созвать Совет нацбезопасности и пересмотреть условия въезда россиян на территорию Грузии.

В то же время грузинские власти заявили, что разрешат прямые рейсы российских авиакомпаний, которые не попали под санкции.