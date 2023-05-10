Молдова пока не будет запрещать импорт агропродукции из Украины

Министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля в среду заявил, что правительство пока не будет присоединяться к запрету на импорт некоторых зерновых и масличных культур из Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в эфире телеканала TVR Moldova, передает NewsMaker.

По словам министра сельского хозяйства Молдовы, введение ограничений на импорт из Украины "ничего бы не решило".

"Это не привело бы ни к повышению отпускных цен для молдавских фермеров, ни к снижению себестоимости. Это решение дало бы нулевые результаты. Наоборот, Украина ввела бы ограничения на ввоз молдавской продукции, и тогда многое было бы потеряно" , – отметил он.

Боля указал, что объемы импорта сельскохозяйственной продукции из Украины незначительны – всего было импортировано около 177 тонн пшеницы и четыре тысячи тонн семян подсолнечника, тогда как элеваторы в Молдове позволяют хранить около трех миллионов тонн продукции.

В то же время министр сообщил о дополнительных субсидиях в размере 100 миллионов леев, которые может выделить правительство Молдовы для поддержки молдавских сельхозпроизводителей.

На прошлой неделе молдавское Министерство сельского хозяйства сообщило о планах присоединиться к решению ЕС о введении временного запрета импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника происхождением из Украины, одновременно разрешив их транзит.

В ответ в украинском правительстве начали готовить постановление о запрете молдавского импорта.