Дефицит бюджета в РФ за первые четыре месяца уже превысил годовой план

Федеральный бюджет РФ в январе-апреле был исполнен с дефицитом 3,4 триллиона рублей (44,6 млрд долларов). Таким образом, дефицит российского бюджета по итогам четырех месяцев 2023 опережает прогноз на весь год, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает страница Министерства финансов России.

В законе о бюджете РФ предусмотрен дефицит в размере 2,93 триллиона рублей (около 38,5 млрд долларов).

Согласно отчету Минфина, за первые четыре месяца 2023 года доходы федерального бюджета снизились на 22% по сравнению с тем же периодом 2022 года и составили 7,7 триллиона рублей (свыше 101 млрд долларов). В то же время расходы бюджета выросли на 26%.

В настоящее время нефтегазовые доходы РФ снизились на 52% по сравнению с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что за первые два месяца 2023 года дефицит бюджета Российской Федерации составил 2,581 трлн. рублей (около 34 млрд долларов). И почти подошел к годовому плану.

В апреле мы писали, что дефицит федерального бюджета России в первом квартале 2023 года составил 2,4 трлн рублей (28,9 млрд долларов) из-за больших расходов Москвы и падения доходов от нефти и газа.