В Румынии анонсировали проведение новых учений стран-членов НАТО

На территории Румынии планируется провести новые учения стран-членов НАТО. Их будут проводить в конце мая, а завершатся в начале июня этого года, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит страница Министерства обороны Румынии.

"Около 10 000 солдат из Румынии и 13 союзных и партнерских стран примут участие в учениях Saber Guardian-23, которые состоятся с 29 мая по 9 июня" , - говорится в сообщении.

Участие примут представители Албании, Болгарии, Франции, Грузии, Греции, Италии, Северной Македонии, Республики Молдова, Нидерландов, Черногории, Польши, Португалии и США.

Основные этапы учения пройдут на полигонах и военных объектах, а также в населенных пунктах на территории страны. Начиная с четверга, 11 мая, начнется развертывание техники и личного состава, который будет двигаться по колоннам по дорогам в сопровождении расчетов военной полиции к полигонам.

Напомним, что во вторник, 9 мая, в Бухаресте был открыт Европейский центр компетенции в сфере кибербезопасности. Необходимость в нем стала актуальной после роста гибридных и кибератак на европейскую инфраструктуру.

Наибольшие учения Сил специальных операций стартовали в Румынии. Они пройдут с 8 по 18 мая на учебных объектах румынской армии.