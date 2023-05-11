Трамп не захотел признать Путина военным преступником и вдобавок назвал его "умным"

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отказался называть российского диктатора Владимира Путина военным преступником. По его мнению, это может помешать возможным переговорам.﻿ Об этом, со ссылкой на CNN, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Во время встречи с избирателями в CNN hall Трамп отвечал на их вопросы, в частности, касавшиеся и войны в Украине.

Как продают журналисты, Трамп, который сказал, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным и закончит войну "за 24 часа", не сказал, считает ли Путина военным преступником добавил, что это якобы "следует обсудить позже".

"Если вы скажете, что он военный преступник, будет гораздо сложнее заключить соглашение, чтобы это прекратилось" , - заявил Трамп.

По его словам, если признать Путина военным преступником, то люди диктатора "схватят и казнят, а он будет бороться гораздо сильнее, чем при других обстоятельствах".

Также экс-президент США назвал Путина "умным парнем", но сказал, что тот "совершил огромную ошибку".

"Конечно, он умен. Они хотят, чтобы вы сказали, что он глупый человек. Он не глупый человек и очень хитрый. По моему мнению, Путин совершил серьезную ошибку" , - считает Трамп.

Когда его попросили уточнить, что он имеет в виду, тот сказал: "Его ошибкой было то, что он вошел туда. Он бы никогда не вошел, будь я президентом", вероятно, имея в виду вторжение России в Украину.

При этом Трамп та и не смог ответить на трижды озвученный вопрос, кого он хочет видеть победителем в войне России против Украины.

"Я не думаю с точки зрения победы и поражения. Я думаю о том, как это урегулировать" , - заявил экс-президент.

Более того, отвечая на вопрос республиканского избирателя, который впервые будет голосовать на выборах в 2024 году, поддерживает ли он предоставление военной помощи Украине, Трамп заявил, что не будет обязываться оказывать помощь стране, если выиграет выборы.