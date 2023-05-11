Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 610 солдат РФ и 14 вражеских артсистем

Согласно данным Генерального штаба﻿ ВСУ, только за минувшие сутки защитники Украины ликвидировали более 600 оккупантов, 12 вражеских ББМ, 4 танка и 14 артиллерийских систем.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.23 ориентировочно составили:

личного состава − около 196 920 (+610) человек ликвидировано,

танков − 3 740 (+4) ед,

боевых бронированных машин − 7 287 (+12) ед,

артиллерийских систем − 3 053 (+14) ед,

РСЗО − 557 (+2) ед,

средств ПВО − 310 (+2) ед,

самолетов − 308 (+0) ед,

вертолетов − 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 2 627 (+3) ед,

крылатых ракет − 970 (+0) ед,

кораблей/катеров − 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 5 984 (+10) ед,

специальной техники − 391 (+2) ед.

Данные уточняются.